В России назвали критическую цену на нефть

Критической ценой для восстановления российской нефтедобычи является 45 долларов за баррель, иначе преимущество на рынке получат конкуренты. Об этом заявил вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, в результате нефтяного кризиса и соглашения в рамках ОПЕК+ объемы добычи нефти в России сильно упали. Оптимальной стоимостью для возвращения позиций чиновник назвал 45-55 долларов за баррель. В противном случае собственные показатели «восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне».

В 2020 году добыча нефти в России сократится до 514 миллионов тонн, это на 8,4 процента меньше, чем в предыдущий год. Российские нефтяники сокращают добычу с мая, когда вступила в силу новая, беспрецедентная по объему сделка ОПЕК+.

Стороны договорились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. Из них на Россию и Саудовскую Аравию приходилось по 1,5 миллиона баррелей.

Вторая волна коронавируса и более медленное восстановление экономики заставило участников соглашения постепенно ужесточать его условия. Так, предполагалось, что с 1 января 2021 года ограничение добычи составит 5,8 миллиона баррелей, но пока решено остановиться на 7,2 миллиона. В дальнейшем министры намерены собираться каждый месяц.

Проблемами для нефтяной отрасли, помимо ужесточения профилактических мер в ряде развитых стран, является восстановление добычи в Ливии, требование ОАЭ и Ирака пересмотреть квоты и увеличение количества буровых в США, которое продолжается уже пятую неделю. Каждое из этих обстоятельств грозит выходом на рынок дополнительных объемов сырья, что окажет давление на нефтяные котировки.