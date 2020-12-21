Спросу на нефть предсказали медленное восстановление

Восстановление мирового спроса на нефть может затянуться и занять два-три года, заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

Восстановление рынка будет более медленным, чем ожидалось, предсказал он. В настоящее время спрос на 6-7 миллионов баррелей в сутки меньше, чем до пандемии.

Новак добавил, что снижения добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+ беспрецедентны. «Если четыре года назад мы сокращали на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а сейчас почти на 10 миллионов, естественно мы настроены на то, чтобы побыстрее восстанавливать эту добычу», — сказал вице-премьер.

21 декабря цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. WTI подешевела до 46,48 доллара. Падение нефти привело к ослаблению курса рубля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия слезла с «нефтяной иглы»: 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, отметил он.