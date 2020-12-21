Цена на нефть рухнула

Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На 13:15 по московскому времени стоимость февральского фьючерса на Brent рухнула до 49,35 доллара (на 5,61 процента). Это произошло впервые с 15 декабря. Американская нефть WTI подешевела до 46,48 доллара за баррель (падение составило 4,89 процента).

Ранее Минэнерго предсказало мировой экономике уход от использования нефти и газа в текущем объеме. По прогнозу, это произойдет в ближайшие 20 лет. Ожидается, что доля нефти в мировой энергетике снизится с 31 до 23 процентов к 2040 году. За это же время доля угля упадет с 26 до 19 процентов. Одновременно объем потребляемого газа вырастет с 23 до 25 процентов.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Россия слезла с «нефтяной иглы».