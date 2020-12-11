Миру предсказали уход от нефти и газа

Российское Минэнерго предсказало уход мировой экономики от использования нефти и газа в нынешнем объеме в перспективе ближайших 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра Павла Сорокина.

В ней, в частности, говорится о том, что к 2040 году доля нефти в мировой энергетике снизится с нынешних 31 до 23 процентов, угля — с 26 до 19.

При этом доля газа, напротив, вырастет — с 23 до 25 процентов. Также увеличится роль возобновляемых источников энергии (с двух до восьми процентов) и биоэнергии (с девяти до 11 процентов).

«Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать, строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. Они все равно останутся ее основой, но есть факт, что большая часть прироста будет происходить за счет альтернативных источников энергии», — отметил Сорокин, добавив, что возросшая конкуренция на рынке углеводородов окажет давление на мировые цены.

Также замминистра назвал уровень цен на нефть, который считает справедливым. По его словам, он находится в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. При этом достижение верхней границы стоимости может привести к перепроизводству и дальнейшему снижению котировок.