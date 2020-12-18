Цена на нефть взлетела

Цена на нефть Brent взлетела выше 52 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость сырья достигла такой отметки впервые с 5 марта.

На 17:44 по московскому времени стоимость февральского фьючерса на Brent выросла до 52,02 доллара, увеличившись на 1 процент. К 17:51 стоимость сырья вновь опустилась ниже 52 долларов и составила 51,81 доллара. Американская нефть WTI прибавила 0,7 процента и составила 48,88 доллара за баррель.

Ранее российское Минэнерго предсказало мировой экономике уход от использования нефти и газа в текущем объеме. По мнению российских властей, это произойдет в перспективе ближайших 20 лет. Ожидается, что доля нефти в мировой энергетике снизится с нынешнего 31 до 23 процентов к 2040 году. За это же время доля угля упадет с 26 до 19 процентов. Одновременно объем потребляемого газа вырастет с 23 до 25 процентов.