Россиян предостерегли от хранения долларов

Россиян предостерегли от покупки доллара и хранения в нем сбережений, поскольку санкционный режим США подрывает устойчивость американской валюты. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин, пишет РИА Новости.

Ограничения, которые Вашингтон вводит в отношении других государств, подрывают надежность доллара как средства сбережения и платежей для международных участников. «Это год за годом будет ослаблять его использование», — констатировал представитель регулятора. Заботкин прогнозирует, что в течение нескольких лет использование национальных валют при расчетах между государствами будет расти.

Доллар является главной мировой резервной валютой и популярным убежищем для инвесторов во время экономических потрясений. В начале декабря 2020 года он упал до многолетнего минимума по отношению к другим валютам на фоне оптимизма, вызванного появлением сразу нескольких эффективных вакцин от коронавируса.

Российская валюта на текущей неделе слабеет по отношению к американской на фоне снижения цены на нефть. Последняя упала из-за информации о мутации коронавируса и появления более заразного штамма в Великобритании.