Доллар упал до многолетнего минимума

Доллар на текущей неделе опустился до многолетних минимумов по отношению к другим валютам. Об этом пишет Bloomberg.

Американская валюта почти достигла самой низкой отметки за год к британскому фунту стерлингов. К евро, канадскому и австралийскому долларам, а также корейской воне доллар США упал до минимума более чем за два года. К швейцарскому франку доллар опустился до минимума за пять лет.

Доллар является главной мировой резервной валютой. Спрос на нее резко упал на фоне оптимизма по поводу переговоров о стимулировании американской экономики, появления эффективных вакцин от коронавируса и восстановления экономики Китая. Часть игроков на американском фондовом рынке полагают, что доллар продолжит падать, а Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать ставки на низком уровне в течение многих лет.

Ранее лучшей альтернативой доллару США 2020 года назвали шведскую крону, которая за последние 11 месяцев выросла более чем на 9 процентов к американской валюте. Кроме того, аналитики предложили обратить внимание на юань. Однако они предупредили, что рост китайской валюты может носить спекулятивный характер из-за победы демократа Джо Байдена в президентских выборах в США.