Курс евро вырос выше 92 рублей

Курс евро поднялся выше 92 рублей на открытии торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Европейская валюта достигла такого уровня впервые с 9 ноября 2020 года.

В 10:00 по московскому времени евро вырос до 92,12 рубля. Доллар на открытии торгов поднялся до 75,4 рубля. Рубль слабеет второй день подряд из-за дешевеющей нефти. Стоимость смеси Brent во вторник, 22 декабря, опускалась на 2,7 процента, американская WTI теряла почти 3 процента, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Снижение цен на нефть произошло на фоне информации о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Мутировавший вирус распространяется быстрее других известных вариантов и оказался более заразным. Он в большей степени опасен для детей, добавил эксперт лондонского Imperial College, пишет РИА Новости. На фоне информации о новом штамме десятки стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией, что уронило спрос на топливо.