Россияне стали меньше хранить сбережения в рублях

Доля тех, кто хранит сбережения в рублях, за год снизилась до 87 процентов (по сравнению с 94 процентами в 2019 году). Об этом свидетельствуют данные опроса Сбер Управление Активами.

Вкладывать часть денег в валюту предпочитают 19 процентов опрошенных. Россияне понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, но рассматривают их как защитный вариант, отмечают эксперты. Около 11 процентов опрошенных предпочитают хранить сбережения в долларах.

За год из лидирующей пятерки выбыл белорусский рубль, выросли накопления в швейцарских франках и британских фунтах, а снизились — в юанях. В эту валюту стали вкладывать меньше в связи с тем, что Китай стал очагом распространения коронавируса. Согласно опросу, всего откладывают деньги 61 процент российских семей.

Ранее аналитики Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. При этом доллар, по их прогнозам, продолжит падение.