Рубль признали самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»

Согласно «индексу бигмака», самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль. Эксперты The Economist признали, что курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74, а максимум 24 рубля.

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«Индекс бигмака» рассчитывается на основании гипотезы о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково. Если такого не происходит, говорят эксперты, это значит, что курс местной валюты сильно занижен или, наоборот, завышен.

Учитывая, что в январе 2021-го стоимость бигмака в США составляла в среднем 5,66 доллара, то, чтобы цена его российского аналога была идентичной, доллар должен стоить 23,85 рубля. А в действительности курс в несколько раз выше (журнал оценивает доллар в 74,63 рубля), в среднем бигмак в России стоит 135 рублей.

Согласно недавнему прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля. В декабре 2020-го директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65 рублей. По его словам, рубль недооценен. Эксперт считает, что 2021-й станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.