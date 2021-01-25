Названы сферы с самыми высокими зарплатами для студентов: больше всего готовы платить в IT, web-дизайне и администрировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, вакансии обычно не требуют большого опыта работы и позволяют совмещать работу с учебой.

Самую высокую зарплату можно найти в сфере IT и телекома. От 160 тысяч рублей в месяц может зарабатывать программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования. Также на этой должности предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.

Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают также программисту VB+SQL без опыта работы. Соискателю нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL. За такие навыки работодатель готов заплатить от 130 тысяч рублей в месяц.

Также ценят соискателей с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert. Высокую зарплату готовы предложить аналитикам с опытом работы от года, специализирующимся на киберрисках и информационной безопасности.

Ранее в январе сообщалось, что большинство россиян (83 процента) оказались недовольны своей нынешней зарплатой. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». Только 17 процентов опрошенных признали, что в нынешней оплате труда их все устраивает.