Россияне оказались недовольны своей зарплатой

Большинство россиян (83 процента) оказались недовольны своей нынешней зарплатой. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». Опрос проводился в январе 2021 года, в нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Только 17 процентов опрошенных признали, что в нынешней оплате труда их все устраивает.

Материалы по теме Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Из тех, кто не доволен зарплатой, 15 процентов хотели бы получить прибавку в 10 тысяч рублей, до 20 тысяч больше хотели бы получать 27 процентов респондентов, а каждый пятый хотел бы получить прибавку в 30 тысяч рублей. Еще 18 процентов респондентов заявили, что хотели бы повысить текущий доход более, чем на 50 тысяч рублей.

Ранее сервис проводил опрос о желаемом уровне зарплаты. По его результатам, в среднем граждане хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц. Но между стремлениями мужчин и женщин есть существенные отличия: в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 193 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч.

Что касается перспективных отраслей, то 13 процентов граждан считают, что в этом году выгоднее всего работать в IT-сфере. Некоторые из опрошенных считают наиболее перспективными и актуальными в 2021 году профессии депутата (4 процента), президента (3 процента) и министра (2 процента).