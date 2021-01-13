Россияне назвали лучшие города для работы

Лучшим российским городом для работы жители страны назвали Москву (59 процентов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Этот город лучшим для карьерного развития назвали 32 процента респондентов. Третью строчку занял Краснодар, за который проголосовали 27 процентов опрошенных. В первую пятерку также вошли Сочи (24 процента) и Екатеринбург (23 процента).

Участниками опроса стали 3,5 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах России.

В декабре онлайн-сервис для путешествий Skyscanner назвал наиболее подходящим местом в мире для комфортной работы вне офиса назвали Мальдивские острова. Кроме того, лучшим направлением для люксового отдыха эксперты назвали Грецию, а для идеального серфинга — штат Калифорния, США. Также в рейтинге были представлены лучшие места для экотуризма — среди них оказались Коста-Рика, Ямайка и Азорские острова в Португалии.