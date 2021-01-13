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Россияне назвали лучшие города для работы

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Фото: Pixabay

Лучшим российским городом для работы жители страны назвали Москву (59 процентов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Этот город лучшим для карьерного развития назвали 32 процента респондентов. Третью строчку занял Краснодар, за который проголосовали 27 процентов опрошенных. В первую пятерку также вошли Сочи (24 процента) и Екатеринбург (23 процента).

Участниками опроса стали 3,5 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах России.

В декабре онлайн-сервис для путешествий Skyscanner назвал наиболее подходящим местом в мире для комфортной работы вне офиса назвали Мальдивские острова. Кроме того, лучшим направлением для люксового отдыха эксперты назвали Грецию, а для идеального серфинга — штат Калифорния, США. Также в рейтинге были представлены лучшие места для экотуризма — среди них оказались Коста-Рика, Ямайка и Азорские острова в Португалии.

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