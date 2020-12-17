Названо лучшее место в мире для комфортной удаленной работы

Наиболее подходящим местом в мире для комфортной работы вне офиса назвали Мальдивские острова. Полный список лучших направлений для путешествий в 2021 году по версии онлайн-сервиса для путешествий Skyscanner публикует издание Daily Mail.

Так, по информации специалистов, тем, у кого есть возможность заниматься делами дистанционно, лучше отправиться на Мальдивы, в Мексику или на Карибские острова — они считаются «райскими для удаленной работы».

Кроме того, лучшим направлением для люксового отдыха эксперты назвали Грецию, а для идеального серфинга — штат Калифорния, США. Также в рейтинге были представлены лучшие места для экотуризма — среди них оказались Коста-Рика, Ямайка и Азорские острова в Португалии.

Ранее в декабре Skysccanner назвал наиболее подходящим местом в мире для уединенного отпуска малоизвестный австралийский архипелаг. Уточняется, что речь идет об Хаутман-Аброльос, расположенном в Индийском океане, у западного побережья Австралии, и представляющем из себя цепь из 122 островов, соединенных коралловыми рифами.