Экономика
 
Последние новости
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом
Посольство России раскрыло планы Варламова и Верзилова после ареста
Мошенники научились обманывать пользующихся доставкой россиян
Прокурор назвал срок полицейским за обварившегося в кипятке россиянина
Холодильники для трупов установили в Нюрнберге
Еще одна россиянка назвала себя жертвой мастурбировавшего таксиста из Петербурга
В России появится комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса
Четыре женщины пересекли океан и побили рекорд длиннейшего беспосадочного рейса
Журналисты раскрыли механизм нелегальной работы косметологов-самоучек в России
Раскрыт прототип iPhone 12
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку навсегда

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку и после завершения пандемии коронавируса. Удаленный формат работы останется не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства. Об этом глава правительства заявил в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

Мишустин сослался на результаты исследования, согласно которым доля дистанционной занятости в период с весны до начала лета 2020 года составила 10-15 процентов. Он напомнил, что специфика удаленки была учтена в поправках в Трудовой кодекс.

По словам премьера, с появлением все новых цифровых технологий дистанционная занятость будет больше развиваться в новых отраслях. Однако она уже затронула и некоторые традиционные сегменты реального производства, которые всегда были «офлайновыми». Мишустин отметил, что дистанционный формат работы — глобальная тенденция, неизбежное изменение рынка труда.

В ходе выступления Мишустин также перечислил приоритеты российского правительства на год. По его словам, перед властями стоит необходимость запустить новый инвестиционный цикл, сохранить бюджетную и долговую устойчивость, разумный уровень заимствований на рынке, а также низкую инфляцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка отдохнула в Турции за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
Российские власти перечислили приоритеты на год
Путин сравнил ситуацию с коронавирусом в России и мире
Другие материалы рубрики
Экономика20:0021 декабря 2020

Пошли на прорыв

Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
15:5912 января

Украина оказалась мировым лидером по росту минимальной зарплаты

15:3612 января

Продажи российского автогиганта упали

15:1212 января

Стоимость Twitter и Facebook рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

Экономика00:02 9 октября 2020

За бугром

Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?
15:2212 января

Эксперт оценил масштаб сделки по приобретению доли «Восток Ойл»

14:3412 января

Простых россиян ограничили в дополнительном доходе

11:13 8 января

Илон Маск высмеял штурмовавших Капитолий сторонников Трампа

Экономика00:0110 октября 2020

Союз разрушимый

Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет
14:3112 января

Курс евро рекордно упал

14:2112 января

Власти пошли на попятную в индексации пенсий

13:3012 января

У цифрового рубля не нашли цели и смысла

Россия
Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за коронавируса
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
В России за сутки умерли 566 пациентов с коронавирусом
Грузовик въехал в колонну автобусов с военными в Подмосковье
Четверо погибших и десятки пострадавших: факты и видео с места смертельной аварии на Новой Риге
Сардана АвксентьеваМэр Якутска объявила о своей отставке
Авксентьеву называли народным мэром. Причиной ухода стала болезнь
«Нас тошнит. Но мы остались людьми»
 
Все материалы
Мир
Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий американцев
Шпионка, террористка и просто красавица
Как молодая девушка помогла Южной Корее в борьбе с Северной и почему ей простили 115 смертей
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Рубль признали самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Российские банки объяснили последствия раскрытия причин отказа в кредитах
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-«газелей»
Все материалы
Силовые структуры
В московской квартире произошло двойное убийство
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский бандит сбежал от СБУ в Россию. Его похитили и скормили свиньям
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Полицейская погоня со стрельбой за россиянином попала на видео
«Нас ждут непростые времена»
Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
Раскрыты результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Широков продал бутсы с матча с избиением арбитра
Билли Миске«Скоро я умру, но мне нужен еще один бой!»
Как смертельно больной боксер вышел на ринг и нокаутировал фаворита, чтобы подарить семье Рождество
Ягудин отреагировал на съемку жены для Playboy
«Горожане» на море
Битва «Сити» с «Брайтоном» и лондонское дерби — главные интриги недели АПЛ
В академии Плющенко появился азербайджанский фигурист
Сергей Гриньков«Умер как великий артист — на сцене»
25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?
Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги
Все материалы
Культура
Умерла мать актера Алексея Панина
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезду фильма «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»
Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
Умер режиссер «И целого мира мало» и «Хроник Нарнии»
Ким Кардашьян и Канье УэстКим Кардашьян и Канье Уэст разводятся
Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Мужчина принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне
Женщина проехала 160 километров за гамбургером и получила штраф на 20 000 рублей
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Замужняя женщина завела любовника и преуспела в воспитании детей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
В организме страдающего от депрессии американца проросли галлюциногенные грибы
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Все материалы
Lada и Dacia получат одну платформу на двоих
Они были первыми: с каких моделей началась история автомобильных марок
Избранное на Моторе. Вспоминаем первые шаги сегодняшних автогигантов
Subaru готовит Outback с суровому бездорожью
12 автомобильных символов 2021 года
Автомобили, которые имеют непосредственное отношение к числу 21
Rolls-Royce установил рекорд по продажам в России
Детройт-2001: что представили ровно 20 лет назад?
Главные новинки первого автосалона нового века двадцать лет спустя
Lada Vesta осталась без мощного мотора
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы