Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку навсегда

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку и после завершения пандемии коронавируса. Удаленный формат работы останется не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства. Об этом глава правительства заявил в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

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Мишустин сослался на результаты исследования, согласно которым доля дистанционной занятости в период с весны до начала лета 2020 года составила 10-15 процентов. Он напомнил, что специфика удаленки была учтена в поправках в Трудовой кодекс.

По словам премьера, с появлением все новых цифровых технологий дистанционная занятость будет больше развиваться в новых отраслях. Однако она уже затронула и некоторые традиционные сегменты реального производства, которые всегда были «офлайновыми». Мишустин отметил, что дистанционный формат работы — глобальная тенденция, неизбежное изменение рынка труда.

В ходе выступления Мишустин также перечислил приоритеты российского правительства на год. По его словам, перед властями стоит необходимость запустить новый инвестиционный цикл, сохранить бюджетную и долговую устойчивость, разумный уровень заимствований на рынке, а также низкую инфляцию.