Российские власти перечислили приоритеты на год

Российские власти перечислили приоритеты на 2021 год и планируют запустить новый инвестиционный цикл для того, чтобы в стране выросло число рабочих мест с достойной зарплатой. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Среди основных зада в этом году остается сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке, а также сохранение низкой инфляции.

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По словам премьер-министра, с окончанием пандемии в стране не исчезнет формат дистанционной занятости. «Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых, инновационных отраслях», — сказал он.

Еще глава правительства указал, что пандемия коронавируса показала, что нужно активнее использовать цифровые технологии. «Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни», — отметил Мишустин и добавил, что это касается и социальной поддержки. Также, по его словам, цифровизация позволит повысить эффективность госуправления. «Аппарат должен стать более современным и функциональным. С понятными и четко разграниченными сферами ответственности, отсутствием пересечений, более плотной структурой», — считает Мишустин.

Глава кабмина считает, что у российской экономики есть преимущество для быстрого восстановления, поскольку Россия быстрее других стран создала вакцину от коронавируса. «Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — надеется он. Мишустин напомнил, что правительство уже подготовило необходимую базу, запустив ряд дополнительных мер поддержки экономики и граждан.