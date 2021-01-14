Россиянка отдохнула в Турции за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями

Российская туристка приобрела путевку в Турцию за 13 тысяч рублей и поделилась впечатлениями от отдыха. Об этом она рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что выбрала для отпуска трехдневный тур в Бодрум — в пакет был включен авиаперелет из Москвы, а также проживание в отеле на первой береговой линии с бассейном и включенным завтраком.

По словам россиянки, территория объекта размещения была в целом благоустроенной, однако в номере требовались некоторые улучшения: к примеру, там был установлен старый пыльный кондиционер и слабое освещение. Вдобавок автор поста осталась недовольна питанием в гостинице, в частности, размерами подаваемых блюд.

«Например, салат накладывают — два ломтика огурца и два ломтика помидора... Что за салат такой? И так все блюда, всего понемногу. Приходится ухищряться и брать по несколько тарелок, якобы на несколько человек», — рассказала она.

Блогерша также заметила, что пляжная зона расположена всего в 200 метрах от отеля, центр города находится в 20 минутах ходьбы, а в окрестностях представлено множество кафе, ресторанов и активных развлечений.

В целом, заключила туристка, «отель стоил своих денег», подчеркнув, что ей удалось одновременно отдохнуть и сэкономить.

13 января россиянка, временно переехавшая в Турцию на зимовку, раскрыла правду о жизни в стране и рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. По словам девушки, мнение о том, что турки не любят приезжих из России, не соответствует действительности.