Издающий зловоние водопад в Турции распугал туристов и ужаснул местных жителей

Водопад Дюден в турецкой Анталии, который считается знаменитой достопримечательностью, ужаснул туристов и местных жителей — он начал издавать запах химических отходов и производить большое количество пены. Об этом сообщает Hurriet.

Как пишет издание, зловоние появляется около водопада не впервые: власти объясняют это тем, что 80 процентов его вод проходят через трубы под землей, и лишь 20 процентов — наполняются внешними источниками. Представители местной администрации уверяют, что появление пены и запаха происходит в основном во время штормов или дождей, когда уровень воды значительно поднимается.

Тем не менее турки подозревают, что Дюден может быть сильно загрязнен отходами. «Лет 8-10 назад мы могли пить воду отсюда, сейчас мы даже боимся подпускать к ней животных», — рассказал управляющий рестораном, расположенном возле водопада, Исмаил Бильгили (Ismail Bilgili) и посетовал на то, что резкий запах сильно отпугивает клиентов, а у него самого начинает болеть голова.

Другая сотрудница ресторана Сюхейла Окатан (Süheyla Okatan) пожаловалась, что ей приходится привязывать домашних животных, чтобы они не подходили к воде. «Кто-то явно сливает сюда химические отходы», — добавила она.

В сентябре 2020 года туристы сняли на видео залитый нечистотами пляж в микрорайоне Мамайка в Сочи. На кадрах было видно, как из водосточного коллектора, выходящего к дикому пляжу, льется темная жидкость. Рядом стояли пакеты с мусором, в самой луже валялись обертки и пластиковые контейнеры от еды.