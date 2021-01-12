Россиянка угостила турок популярной русской едой и описала их реакцию

Россиянка, работающая в Турции гидом, рассказала, как угостила местных жителей популярными отечественными продуктами. Их реакцию на русскую еду она описала в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В частности, блогерша накормила знакомого турка Явуза красной икрой, которую в республике, как правило, употребляют в жареном виде. Он, в свою очередь, отметил, что не понимает, почему это блюдо в России дорого стоит и зачем его едят в большом количестве на новогодних каникулах.

«Спросил сначала, нужно ли бутерброд поливать лимоном. Я даже немного растерялась и сказала, чтобы сначала без сока попробовал."М-м-м, рыбой пахнет"», — рассказала женщина, добавив, что на следующий день ее друг ел икру уже с удовольствием.

Кроме того, Явуз попробовал бородинский хлеб с тмином — продукт, видимо, ему понравился, так как за обедом он съел два куска. Также жители Турции оценили вкус конфет «Коровка»: некоторым они понравились, другим — нет, а один турок отказался их пробовать, так как подумал, что они украинские и, соответственно, в составе десерта есть сало.

Вдобавок россиянка приготовила для иностранцев блины со сгущенкой. «С трудом смогла объяснить, что это. Слова про молоко с сахаром вызывали недоверие. Сошлись на том, что это соус», — поделилась она, добавив, что те, кто блюдо попробовал, теперь считают, что блины необходимо подавать только таким образом.

15 декабря прошлого года сообщалось, что россиянка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о проблемах с питанием из-за закрытия ресторанов. Автор блога отметила, что многие заведения в городе закрылись совсем и теперь туристы в основном питаются фастфудом и пытаются «протянуть на кофе и наггетсах».