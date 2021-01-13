Путин сравнил ситуацию с коронавирусом в России и мире

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию с коронавирусом в стране и других государствах, отметив, что победить инфекцию не удается. Об этом сообщает в среду, 13 января, РИА Новости .

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — отметил глава государства.

В начале года Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 3 471 053. Больше новых зараженных выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком (6) и Чукотском (3) автономном округах.