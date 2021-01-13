В России за сутки умерли 566 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано 63 370 летальных исходов среди зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Антирекорд по смертности больных с коронавирусом был установлен 24 декабря. Тогда скончались 635 человек.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 3 471 053. Больше новых зараженных выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком (6) и Чукотском (3) автономном округах.