Россияне выбрали самые перспективные профессии в 2021 году

Каждый восьмой россиянин (13 процентов) считает, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной специальностью в 2021 году. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Сберуслуг», передает ТАСС.

При этом 11 процентов россиян назвали программистов наиболее востребованными на рынке труда, еще 1 процент россиян упомянул разработчиков и системных администраторов.

Также указывается, что 8 процентов опрошенных выбрали профессию врача самой актуальной в наступившем году. При этом медицинских работников и инфекционистов выбрали по 3 процента опрошенных, а вирусологов и фармацевтов — по 1 проценту.

Некоторые из опрошенных считают наиболее перспективными и актуальными в 2021 году профессии депутата (4 процента), президента (3 процента) и министра (2 процента). По 3 процента участников опроса выделили предпринимателей и строителей как наиболее перспективных специалистов в следующем году.

Еще по 2 процента россиян считают, что самыми актуальными специалисты будут инженеры, директора, маркетологи, логисты, рабочие и все специальности, где можно работать удаленно. Некоторая часть опрошенных (по 4 процента) верит в перспективность таких профессий, как курьер, менеджер и продавец.

Ранее россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года. Список возглавила работа медиков, за которую проголосовали 29 процентов респондентов. Около 10 процентов респондентов выбрали учителя, еще по 4 процента назвали таковыми профессии спасателя и курьера.