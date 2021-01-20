Минздрав России заявил о росте зарплат медиков в 2,5 раза

Зарплата медицинских работников в России с 2012 года в среднем, в зависимости от категории, выросла более чем в 2,5 раза. Об этом говорится в презентации для правительственного часа в Совете Федерации, которую представил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «Российская газета».

По словам министра, рост зарплат наблюдался и в минувшем году, даже в условиях пандемии коронавируса. Сообщения о падении доходов он назвал единичными отклонениями.

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Мурашко утверждает, что у врачей за указанный период рост составил 163 процента — с 34 тысяч рублей в месяц в 2012 году до 90 тысяч рублей в 2020-м. У среднего медперсонала зафиксировано повышение на 139 процентов — с 19 до 40 тысяч. Сильнее всего выросли зарплаты младшего медперсонала — с 11 до 40 тысяч рублей в месяц (плюс 285 процентов).

Помимо этого, чиновник заметил, что к оказанию помощи пациентам с коронавирусом удалось привлечь порядка 60 тысяч студентов средних и высших заведений.

Ранее опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что россияне не хотели бы видеть своих детей дворниками, продавцами, уборщиками, полицейскими, чиновниками и врачами. В последнем случае они говорили о том, что зарплата у медиков маленькая, а пациенты — неблагодарные.