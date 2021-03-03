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Уволенным в пандемию россиянам вернут работу

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минтруд нашел способ вернуть работу россиянам, которые были уволены в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает назначить выплаты работодателям в размере МРОТ за трудоустройство россиян. По оценкам издания, такая федеральная программа поможет найти работу 200 тысячам граждан.

Работодатели смогут получить субсидию в размере трех МРОТ при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Распределять деньги будет Фонд социального страхования (ФСС).

Издание указывает, что за последние три месяца 2020 года в службы занятости поступил один миллион заявок. В общей сложности по итогам четвертого квартала прошлого года количество безработных составило 2,8 миллиона человек.

В декабре прошлого года россияне рассказали о своем главном страхе во время пандемии. Оказалось, что 37 процентов жителей страны боятся потерять работу на фоне эпидемии коронавируса. Более 20 процентов опрошенных заявили, что опасаются того, что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии.

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