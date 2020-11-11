Мужчина потерял работу из-за пандемии и продал ребенка за 1,8 миллиона рублей

Житель китайского уезда Цзянъань городского округа Ибинь в провинции Сычуань продал новорожденного ребенка незнакомке после того, как лишился работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трудовой мигрант Лю, у которого уже было двое сыновей, попал в затруднительное финансовое положение после того, как потерял работу из-за пандемии коронавируса. Ему было тяжело оплачивать ипотеку и расходы на автомобиль. Мужчина уговорил беременную жену Чжан продать будущего ребенка онлайн.

Первой потенциальной покупательницей оказалась женщина по фамилии У. Она согласилась заплатить Лю 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей). Однако сделка провалилась, так как У не смогла зарегистрировать ребенка в полиции, не будучи его биологической матерью. Тогда Лю связался со вторым заинтересовавшимся клиентом — 43-летней Сюй, которая тоже хотела мальчика, но не имела возможности родить его.

30 октября покупательница привлекла внимание полиции, когда ехала с ребенком на поезде в уезд Хошань городского округа Луань провинции Аньхой. Китаянку попросили сойти с поезда в городе Хэфэй.

Сначала Сюй заявила полиции, что усыновила ребенка, но позже призналась, что купила мальчика. Сюй повторно заложила дом, чтобы получить достаточно наличных. Она заплатила 163 тысячи юаней (1,8 миллиона рублей), золотое колье и золотой браслет в обмен за новорожденного.

Родителей мальчика задержали по подозрению в торговле людьми. По закону виновным в торговле детьми грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, в отдельных случаях могут быть пожизненное заключение или смертный приговор.