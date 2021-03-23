Госрасходы России за год оказались рекордными с начала 90-х

Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за всю историю Российской Федерации с начала 1990-х годов. Такую оценку дал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, передает РБК.

Речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда.

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Расширенные госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 триллиона рублей, из которых 54 процента пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году — 49 процентов). При этом в процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5 процента ВВП — почти на 5 п. п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. Относительные расходы всей бюджетной системы в истории Российской Федерации были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4 процента ВВП), тогда российский ВВП упал на 7,8 процента.

Издание отмечает, что антикризисная поддержка экономики увеличила расходы государства почти до 40 процентов ВВП, что является рекордным уровнем.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уволил первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко. Увольнение куратора бюджета происходит на фоне проблем с его исполнением. На фоне возможных санкций Минфин начал испытывать сложности с наращиванием госдолга, из-за чего глава министерства Антон Силуанов не исключил, что Центробанку придется включить «печатный станок» и предоставить дополнительную ликвидность. В противном случае не удастся профинансировать расходы на национальные проекты.