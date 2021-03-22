Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой

Почти половина (45 процентов) молока и молочной продукции на полках российских магазинов оказалась просроченной. Об этом говорится в исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основании мониторинга 270 магазинов в 19 российских регионах.

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Лидерами по просрочке оказались кефир, йогурты, творог, сметана, рассказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. Проверки проводились в таких крупных сетях, как «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит», «О'КЕЙ» и других. Объем рынка молока и молочной продукции в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в России нашли способ избежать дополнительного роста цен на молочную продукцию. Власти готовы дать денег из бюджета на переход отрасли на обязательную маркировку продукции.

Это обойдется в 8,6 миллиарда рублей. Деньги нужны, чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки.