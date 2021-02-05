В России исключили вероятность резкого роста цен на продукты

Основания для резкого роста цен на продукты питания в России отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза, передает ТАСС.

По данным ведомства, в январе прошлого года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, а по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования цены удалось снизить.

В министерстве добавили, что ожидается снижение цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и уменьшения доли импорта. Отмечается, что наибольшая динамику цен в январе традиционно демонстрируется плодоовощной группой, которая носит сезонный характер и связана с сокращением запасов урожая прошлого года, а также увеличением доли импортной продукции на рынке.

В январе эксперты рынка спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин назвали увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем. По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров.