В России нашли способ избежать завышения цен на продукты

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в среду, 3 февраля, министр провел совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Участники мероприятия затронули тему соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенных в конце минувшего года.

Глава ведомства отметил, что необходимо обеспечить соблюдение соглашений, а также максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать резкого роста цен на товары.

Представители торговых сетей подчеркнули, что именно сохранение рыночных механизмов в торговле позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов.

Ранее аналитики заявили, что в феврале инфляция в России составит 5,5 процента в годовом выражении, что станет пиковым значением по итогам года. Наибольший скачок цен — 5,8 процента — обещает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, к такой ситуации приведет рост стоимости продуктов питания, который не может остановить правительство, а также ситуация с курсом рубля в начале года.