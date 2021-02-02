Россиянам пообещали пиковый скачок цен в феврале

В феврале инфляция в России составит 5,5 процента в годовом выражении, что станет пиковым значением по итогам года. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по итогу опроса аналитиков.

Наибольший скачок цен — 5,8 процента — обещает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, к такой ситуации приведет рост стоимости продуктов питания, который не может остановить правительство, а также ситуация с курсом рубля в начале года. Компании могут начать закладывать его слабость в цены.

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Аналитики «ВТК Капитала» говорят о меньшем росте, только 5,4 процента, но выделяют, что продукты питания подорожают на 6,9 в годовом выражении. Лучше всего ситуация окажется в сфере услуг — инфляция составит только 3,3 процента.

В банке «Открытие» также отмечают продолжающийся рост цен на плодоовощную продукцию и нестабильность курса рубля. Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский считает, что 5,5 процента в феврале так и останется максимумом, поскольку все обеспечивающие такой уровень факторы должны выдохнуться к весне.

Ранее Центробанк сообщил об ожидании инфляции в размере 5 процентов в годовом выражении в первом квартале. Но уже к середине года, считают в регуляторе, она вернется к целевому уровню в 4 процента. В минувшем году, по данным Росстата, инфляция составила 4,91 процента.

Накануне стало известно об ожидающемся резком росте цен на бытовую технику, одежду, обувь и другие товары, для перевозки которых используются морские контейнеры. Из-за резкого роста тарифов на перевозку — к концу года стоимость взлетела в шесть раз — продавцы вынуждены будут закладывать расходы в конечные цены.

На фоне ускорения инфляции Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами питания с помощью перевода им денег на покупку базовых продуктов отечественного производства.