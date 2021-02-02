Нуждающихся россиян предложили поддержать продуктами

Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами питания. Соответсвующий доклад был направлен в правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собеседника в кабмине.

В частности, предлагается ежемесячно перечислять некоторым гражданам средства для покупки отечественных продуктов питания. Предполагается, что на помощь могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети.

Похожий механизм ранее уже обсуждался в кабмине на протяжении нескольких лет, отмечает издание со ссылкой на источник в правительстве. В Минпромторге рассказали, что направили доклад в аппарат правительства еще в декабре. Однако на данный момент реализация предложений пока не обсуждается.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии и Государственной пожарной службе, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом, получат от государства единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.