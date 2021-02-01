Россияне получат новые выплаты от государства

Россияне, относящиеся к некоторым категориям, получат от государства новые выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
Указ носит название «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан». К ним относятся медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии и Государственной пожарной службе, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом.
Представители указанных категорий госслужащих получат единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.
Дополнительным основанием для выплаты станет заражение коронавирусом, из-за которого они будут временно отстранены от воинской службы и своих непосредственных обязанностей.