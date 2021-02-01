Россияне получат новые выплаты от государства

Россияне, относящиеся к некоторым категориям, получат от государства новые выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

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Указ носит название «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан». К ним относятся медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии и Государственной пожарной службе, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом.

Представители указанных категорий госслужащих получат единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.

Дополнительным основанием для выплаты станет заражение коронавирусом, из-за которого они будут временно отстранены от воинской службы и своих непосредственных обязанностей.