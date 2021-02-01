Россиянам пообещали резкий рост цен на технику и одежду

Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки привел к тому, что вскоре в России резко поднимутся цены на ряд категорий товаров. Подорожание в первую очередь пообещали готовой импортируемой продукции — например, бытовой технике, обуви и одежде, пишет РБК.

Участники рынка утверждают, что стоимость поставок за один контейнер к концу прошлого года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин объяснил, что в такой контейнер помещается 60-70 холодильников. Получается, что дополнительно на каждый придется более 100 долларов расходов.

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По его словам, производитель долгое время пытался сдерживать увеличение цен за счет собственных ресурсов, но надежды на то, что такая цена — временное явление, не оправдались. Впрочем, указал Мишин, из-за значительного уровня локализации реальное подорожание окажется меньше, чем рост тарифов на контейнерные перевозки.

Основатель компании Zenden Group, владеющий несколькими обувными брендами, рассказал, что цены в торговых точках вырастут на 2-20 процентов. Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов говорит о подорожании на 2-3 процента. Глава отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов заметил, что в случае компьютерной техники подорожание будет зависеть от объема. Для моноблоков и компьютерных корпусов эффект будет выражен сильнее, а для видеокарт — слабее.

Поводом для взлета цен на контейнерные перевозки стали выборы в США. После победы на них Джо Байдена резко возрос спрос на грузоперевозки между ними и Китаем, и все свободные суда были переброшены на это направление. Кроме того, Китай ввел дополнительные требования оформления грузов для ввоза в страну, что значительно увеличивает срок поставки товаров.

По словам Тарасова, вслед за морскими перевозками подорожали и железнодорожные, примерно в 2-3 раза. Однако пропускная способность у них гораздо ниже, поэтому полноценной альтернативой они не станут. Компания рассматривает и поставки автомобилями, но признает, что это непонятно насколько дорогой, а кроме того, опасный способ доставок.