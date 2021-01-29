В России начали бороться с ростом цен по-новому

Минсельхоз России опробовал новый способ борьбы с ростом цен. Чиновники в массовом порядке начали вести переговоры с поставщиками, чтобы те перестали повышать стоимость товара, пишет «Коммерсантъ».

Обращения поступают к тем, кто в последнее время поднимал цены или уведомлял об этом торговые сети. Источник на рынке указал изданию, что подобные советы ретейлеры получали весь 2020 год, но в последнее время требования ужесточились.

При этом продавцы уже не в состоянии удерживать стоимость товаров своими силами, а поставщики приводят обоснованные аргументы, почему цены растут. Речь идет о подорожании топлива и сырья для производства.

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Как отмечается в материале, торговые сети тратят множество ресурсов, чтобы обрабатывать запросы от государственных органов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам. Видимого результата такая активность не дает, поэтому они перенаправили претензии чиновников к самим производителям.

Те, в свою очередь, указывают, что их попытки повысить цены ничтожны по сравнение с наценками магазинов. Как указал собеседник издания, если давление примет более серьезный характер, производителям придется прекратить производство наиболее дешевых и менее доходных продуктов.

В Минсельхозе утверждают, что ведут «плотное взаимодействие» с участниками рынка, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания. Официально участники рынка переговоры не комментируют.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у торговых сетей их планы по повышению цен на ближайший год. Некоторые из сетей отказались предоставлять такую информацию, сославшись на коммерческую тайну. Эксперты расходятся во мнениях, почему этим занимается ФНС и последует ли какое-нибудь наказание для тех, кто не предоставить такой план или не выполнит его.

После требования президента России Владимира Путина сдержать цены на базовые продукты питания, высказанного в начале декабря, правительство ввело предельные цены для подсолнечного масла и сахара. Следующими продуктами могут стать макароны и яйца.

В Кремле такую политику называют эффективной. Между тем крупнейший в России оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выяснил, что в период 1 по 25 января траты покупателей на базовые продукты питания (хлеб, подсолнечное масло, мука, гречка) выросли на 1,5-4 процента по сравнению с декабрем.