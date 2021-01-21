В Кремле оценили эффективность заморозки цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными меры, которые приняло правительство для сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло, передает ТАСС.

Он указал, что профильные ведомства мониторят стоимость основных продуктов питания на постоянной основе, чтобы оперативно отвечать на изменение рыночной конъюнктуры.

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Расширение таких мер на другие категории продуктов, подчеркнул Песков, в первую очередь зависит от динамики цен на них, этим занимается правительство. Главной задачей он назвал не допустить выход колебаний цен за пределы, которые определяются сезонными факторами и особенностями ситуации на мировых рынках.

Ранее стало известно, что следующими товарами, которых может коснуться введение предельных цен, станут яйца и макароны. О такой возможности на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК сообщила замминистра Минсельхоза Оксана Лут.

Она попросила региональные власти и отраслевые союзы поговорить с производителями, чтобы те в добровольном порядке обуздали рост цен и не заставляли на них реагировать.

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