Возмутивший Путина рост цен на макароны ускорился

Рост цен на макароны за последнюю неделю, с 22 по 28 декабря, ускорился с 0,3 процента до 0,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата передает «Интерфакс».

Макароны были одним из продуктов, подорожанием которых во время пресс-конференции возмущался президент страны Владимир Путин. Он называл «совершенно недопустимой» ситуацию, когда при рекордном урожае внутренние цены подтаскивают к мировым.

Также за отчетный период замедлилось снижение цен еще на два продукта привлекших внимание Путина. Сахар подешевел на 1,8 процента (ранее 3,2 процента), а подсолнечное масло — на 0,7 процента (ранее 1 процент). Такая динамика наблюдалась не везде, в пяти регионах страны сахар подорожал на 0,1-1,7 процента, а в 25-ти подсолнечное масло выросло в цене на 0,1-5,2 процента.

Стоимость последних двух продуктов регулируется соглашениями, которые при поддержке правительства заключили продавцы и производители. Согласно документам, до апреля 2021 года оптовая цена на килограмм сахара не должна превышать 36 рублей, а розничная — 46 рублей. Для подсолнечного масла установлены пределы 95 и 110 рублей.

Впервые на повышение цен на базовые продукты на десятки процентов Путин обратил внимание на совещании по экономическим вопросам в среду, 9 декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин позднее объяснил, что ряд министерств спутали скачок цен с сезонным фактором.