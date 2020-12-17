Президент Владимир Путин назвал ошибкой ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

По его словам, рост цен на масло и сахар связан с ситуацией на международных рынках. Из-за роста мировых цен на эти продукты и ослабления рубля российским производителям стало выгоднее экспортировать свои продукты. Внутренние цены стали «подтаскивать» к уровню мировых, сказал Путин.

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«Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это, конечно, ерунда. Они должны понять, что ничего не теряют, поскольку производят [своих продукты] в России. [Производители] считают свою упущенную выгоду из-за того, что они что-то недоэкспортируют. При этом они не считают, сколько государство вложило и продолжает вкладывать в развитие сельского хозяйства», — сказал Путин.

Он напомнил, что в России существует система поддержки субсидирования экспорта. Государство продолжало поддерживать поставки за рубеж даже после того, как ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт стал очень выгодным. «Это просто ошибка. Несвоевременная реакция со стороны соответствующих правительственных структур», — резюмировал президент.

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства возмутился ценам на макароны и хлеб, выросшим в последние недели 2020 года. Он отметил, что этого не должно происходить, особенно на фоне рекордного урожая в России. Он добавил, что подорожание некоторых товаров связано с объективными причинами, например, ростом стоимости «комплектующих в связи с курсовой разницей».