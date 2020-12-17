Путин раскрыл план выхода из коронакризиса

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», раскрыл план руководства страны по выходу из коронакризиса.

По словам Путина, власти разработали целый ряд мер, предназначенных как для малого бизнеса, так и для системообразующих предприятий и отраслей. «Я когда говорил о том, что правительство работало очень напряженно в течение всего этого года, вместе с администрацией президента вырабатывались необходимые решения по поддержке и граждан, и экономики», — отметил глава государства.

Также президент назвал наиболее пострадавшие сферы экономики: «Это несколько отраслей: перевозки, прежде всего авиационные, железнодорожные перевозки, прежде всего пассажирские, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. Ну, понятно: фитнес-центры, рестораны, кафе и все, что с этим связано».

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К системообразующим отраслям, понесшим наибольшие потери в результате кризиса, глава государства отнес автопром, авиастроение, судостроение, сельское хозяйство и строительство.

Перечисляя принятые меры, Путин назвал отсрочку по уплате налогов, за исключением НДС, выплату грантов, предоставление беспроцентных кредитов и кредитов под два процента годовых с возможностью списания при сохранении 90 процентов от штатной численности сотрудников.

«Мы, наконец, перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Наконец, для малых и средних предприятий приняли очень серьезное решение: сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15 процентов сразу. И это не на коронавирус рассчитано, а навсегда, на будущее», — заключил Путин.