России указали место в мировой экономике

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в своем докладе (есть в распоряжении «Ленты.ру») указали на возможное место России в посткризисной мировой экономике.

По оценке авторов, Россия занимает 28-29-е место в рейтинге готовности к посткризисному развитию. Всего в нем 37 позиций, однако ВЭФ подчеркивает, что рейтинг носит условный характер и точно вычислить степень готовности той или иной страны невозможно.

«Обобщенная оценка стартовых позиций России составляет 50,4 балла из 100 максимально возможных — это больше, чем в Индии, а также у некоторых латиноамериканских (Аргентина, Мексика), восточноевропейских (Польша, Венгрия, Словакия) и средиземноморских стран (Греция, Турция), но значительно меньше по сравнению со странами G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) или с Китаем», — приводятся слова соавтора доклада, координатора программ ВЭФ в России Алексея Праздничных.

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Российской экономике в обозримом будущем предстоит не только пережить пандемию коронавируса и вызванный ею кризис, но и справиться с новыми вызовами, стоящими перед всем миром. Среди них ускорение цифровой трансформации и конкуренция за рынки будущего. «Всемирный экономический форум многие годы призывает государственных деятелей сфокусироваться на долгосрочном процветании, а не только на краткосрочном экономическом росте», — говорится в докладе.

Авторы проанализировали позиции участников рейтинга по ключевым параметрам. Так, потенциальными лидерами в части повышения эффективности программ госуправления стали Финляндия, Новая Зеландия и Швейцария (Россия заняла по этому аспекту 37-е место). В категории модернизации инфраструктуры в целях ускоренной трансформации лучшими оказались Эстония, Нидерланды и Дания (Россия так же заняла последнее, 37-е место).

Ведущими странами в части перехода к прогрессивному налогообложению оказались ЮАР, Япония и Южная Корея (у России 20-е место). По показателю обновления содержательных программ и росту инвестиций в развитие навыков работников первые места заняли Финляндия, Нидерланды и Дания (у России 28-е место).

Наивысшее, 12-е место, Россия заняла по показателю пересмотра регулирования рынка труда и организации системы социального обеспечения с учетом новых задач развития экономики. Лидерами стали Дания, Великобритания и Швейцария.