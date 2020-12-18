В российском регионе заморозили цены на макароны

Торговые сети Приморского края в рамках соглашений с властями заморозили цены на сахар, растительное масло и макароны, говорится в сообщении правительства российского региона.

К акции присоединились почти 120 торговых точек таких сетей, как «Реми», «Фреш-25», «Самбери», «Парус» и «Михайловский». В них килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла — от 85 рублей, а макароны — от 39 рублей.

Цены установлены в соответствии с социальной программой «Доступное Приморье». В пресс-службе подчеркнули, что отреагировали на требования президента Владимира Путина. Накануне, в ходе пресс-конференции, глава государства, отметил, что ситуация с необъяснимым ростом цен задела его.

Между тем программа в регионе работает уже не первый месяц. Так, в апреле сообщалось, что те же торговые сети начали торговать 24 категориями базовых продуктов питания по сниженным ценам.

При этом они были значительно ниже, чем нынешние. Килограмм сахара стоил от 38 рублей, а бутылка растительного масла — от 65 рублей. То есть рост минимальных социальных цен составил 17 и 30 процентов.

На прошлой неделе Путин возмутился подорожанием базовых категорий товаров, что, по его мнению, нельзя объяснить объективными факторами, такими как кризис в экономике из-за коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин обвинил ряд министерств в недосмотре и потребовал принять меры.

В начале этой неделе правительство договорились с продавцами и производителями о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря по 31 марта 2021 года. Предполагается, что литр подсолнечного масла остановится на уровне 95 рублей у производителя и 110 рублей в магазине. Для сахара установлены планки в 36 и 45 рублей соответственно.