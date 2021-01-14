После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит

Государственная заморозка цен на сахар и подсолнечное масло привела к тому, что небольшие и средние торговые сети начали ощущать проблемы с поставками, столкнувшись с дефицитом товара. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник в одной из розничных компаний объяснил, что производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что обговорены, или игнорируют запросы покупателей.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский утверждает, что «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский») готово отпускать по установленной властями цене только 30 тонн сахара в квартал. Это в пять раз ниже потребностей продавца, но остальное ему предложили покупать в упаковке с доставкой по цене 43,5 рубля за килограмм. Между тем компании, занимающиеся фасовкой, ставят цены выше 45 рублей, так как они не являются участниками соглашения.

Сеть «Верный» сообщила, что снижение цен от поставщиков в декабре оказалось ниже, чем требовали в правительстве, а кроме того, они прекратили участвовать в торгах. Что касается подсолнечного масла, то производители дешевых марок подняли стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учета логистики.

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Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин объяснил, что небольшие и средние сети, как правило, покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения. Попытка начать закупать товар непосредственно на заводах провалилась, потому что те готовы обслуживать только крупные сети или же требуют заключать договор поставки. Крупные сети, Metro, «Ашан», X5 Retail Group, не заметили проблем с поставками.

Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин привел свою причину дефицита. По его словам, после введения максимальных цен сервисные компании начали скупать товар на склад, чтобы продавать его после завершения соглашения.

Эксперты отмечают, что производители не могут учесть интересы мелких игроков, а чиновники не просчитали трудности, которые возникнут. Если ситуация ухудшится, то условия соглашений о предельных ценах придется переписывать.

На проблему роста цен на ряд базовых продуктов, в том числе сахара и подсолнечного масла, в декабре прошлого года обратил внимание президент страны Владимир Путин. По его мнению, ситуация связана с желанием бизнеса заработать на повышении мировых цен. После этих слов правительство начало готовить соглашение о сдерживании цен.

В итоге предельные цены для розницы были установлены на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Соглашение рассчитано на период до 1 апреля 2021 года. В Минпромторге при этом заверяли, что достигнутые договоренности не приведут к дефициту.

Между тем в последнюю неделю декабря рост цен на макароны, которые не попали в соглашение, хотя и на них обращал внимание Путин, ускорился.