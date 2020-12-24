Матвиенко заговорила о регулировании цен на еду и дефиците

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала жесткое регулирование цен на еду в России, напомнив, что такая политика может привести к дефициту продуктов, пишет ТАСС.

Говоря о ценах в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2020 года, она подчеркнула, что Россия — рыночная экономика, и государственное регулирование должно идти через экономические рычаги. «Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее», — сказала Матвиенко.