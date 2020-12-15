В России отказались замораживать цены на еду для всех

Власти России отказались замораживать цены на еду для всех жителей страны. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире «России 24».

Это связано со слишком дорогой транспортной логистикой, пояснили в министерстве. «Плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — сказал Евтухов.

Президент России Владимир Путин в декабре возмутился ростом цена на базовые продукты питания, такие как сахар, подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб. Вслед за ним премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал чиновников за рост стоимости продуктов, заявив, что те «упустили ситуацию».

Он постановил стабилизировать цены на социально значимые продукты. Предельная цена подсолнечного масла до конца марта 2021 может составить 95 рублей за литр, розничная — 110 рублей за литр. Отпускные и розничные цены на сахар могут установить на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. В правительстве считают, что заморозка цен на одни базовые товары не приведет в росту стоимости других социально значимых продуктов.