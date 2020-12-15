Россиян успокоили по поводу цен на еду

В Минпромторге успокоили россиян по поводу дальнейшего роста цен на еду. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что заморозка цен на одни социально значимые товары не приведет к увеличению стоимости других. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — сказал Евтухов. Он напомнил, что правительство оказывает финансовую поддержку производителям продуктов питания, что сдерживает рост цен.

В декабре 2020 года на рост стоимости базовых продуктов питания, таких как сахар, подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб, обратил внимание президент России Владимир Путин. Вслед за ним премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал чиновников за рост цен и заявил, что те «упустили ситуацию».

14 декабря стало известно, что правительству поручено заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации стоимости товаров до 20 декабря 2020 года. Действовать они будут до конца первого квартала 2021 года.