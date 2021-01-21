В России собрались заморозить цены на макароны и яйца

Если цены на макароны и яйца в российских магазинах продолжат расти, то правительству придется заморозить их, то есть поступить так же, как ранее с подсолнечным маслом и сахаром. Об этом сообщила замминистра Минсельхоза Оксана Лут, пишут «Ведомости».

На заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК, в котором принимали участие представители региональных аграрных ведомств и отраслевых союзов, она попросила убедить производителей сдерживать цены хотя бы в первом квартале.

По словам Лут, в первые две недели года макароны выросли в цене на 8 процентов (оптовая или розничная цена, она не уточнила), а яйца у производителей — на 30 процентов. Впрочем, она признала, что в рознице скачок цен на яйца не столь существенный. На каком уровне могут зафиксировать предельную стоимость, замминистра не сказала.

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Представитель Минсельхоза признал, что на совещании рассматривался вопрос ценообразования для базовых продуктов питания. В том числе речь шла о макаронных изделиях, яйцах и картофеле. В то же время в ведомстве уточнили, что пока оснований для оперативного реагирования не видят.

Источник «Коммерсанта» указал, что Лут возмутилась поведением фермеров. Те, по ее словам, специально придерживают продажи зерна, чтобы дождаться дальнейшего повышения цен. Такая ситуация негативно влияет на динамику стоимости множества товаров, поскольку зерно служит сырьем для их производства. Чиновница объяснила, что пошлины на экспорт позволят снизить цены на зерно в ближайшее время и тем самым снимут большую часть проблем.

Механизм установления предельных цен Лут назвала плохим, но вынужденным. По ее мнению, других способов ограничить инфляцию для базовых категорий продуктов не оставалось.

Пошлины на экспорт пшеницы с 15 февраля составят 25 евро за тонну, а с 1 марта по 30 июня — 50 евро за тонну. Ранее такой механизм власти применяли в 2015-2016 годах, тогда ставка составляла 50 процентов таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей с тонны. Позднее экспортную пошлину обнулили.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов заметил, что ситуация с зерном сложнее, чем с сахаром и подсолнечным маслом. По его словам, как юридически заставить фермеров ограничить цены на свою продукцию, непонятно, ведь речь идет о сотнях тысяч участников рынка. Подписать соглашения со всеми и проконтролировать их очень сложно.

Власти начали регулировать цены на продукты питания в конце прошлого года. Поводом для этого стало возмущение президента страны Владимира Путина, посчитавшего, что причиной проблемы стало желание производителей и торговых сетей дополнительно заработать. По утверждениям участников рынка, после введения этих мер небольшие и средние торговые сети столкнулись с дефицитом товара. Кроме того, производители дешевых марок подсолнечного масла подняли стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды компенсировали выпадающий доход ростом цен на логистические услуги.