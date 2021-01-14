Власти отреагировали на сообщения о дефиците сахара и масла в магазинах

Российские власти отреагировали на сообщения о сложностях в поставках сахара и масла и дефиците этих товаров у небольших и средних торговых сетей после заморозки цен. В Минпромторге заявили, что не получали жалоб с подобным содержанием от региональных игроков. Об этом пишет ТАСС.

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В ведомстве напомнили, что в конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, некоторые производители и торговые сети подписали соглашение о временной заморозке цен, которое будет действовать до 1 апреля 2021 года. Согласно ему, устанавливаются максимальные оптовые и розничные цены на масло (95 и 110 рублей) и сахар (36 и 46 рублей). По данным Минпромторга, к соглашению присоединились около семи тысяч предприятий, в том числе оптовики, которые закупают товары у производителей и поставляют их розничным магазинам и сетям.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) утверждают, что запасы сахара и подсолнечного масла в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне. Такие организации не фиксируют перебоев с поставками, пишет РИА Новости.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала со ссылкой на источники, что производители не хотят продавать свою продукцию на обговоренных условиях или игнорируют запросы покупателей. В случае с сахаром компании, занимающиеся фасовкой, ставят цены выше максимальных, поскольку такие предприятия не учтены в соглашении. В ситуации с маслом некоторые производители дешевых марок просто подняли стоимость своего продукта до предельной, хотя прежде она была ниже. Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин выдвинул другую версию причин дефицита. По его словам, после введения максимальных цен сервисные компании начали скупать продукты на склад, чтобы реализовать их после завершения действия соглашения.

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