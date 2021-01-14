В России не увидели риска дефицита сахара и масла

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не увидели риска для того, чтобы в России возник дефицит сахарного песка и растительного масла ни сейчас, ни в перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

«Благодаря совместным действиям ретейла и поставщиков цены находятся на установленном уровне, а ряде случаев даже ниже установленного в соглашении», — говорится в сообщении. В АКОРТ подчеркнули, что торговые сети и поставщики осуществляют поставки и продажу по зафиксированном в соглашении с правительством ценам.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители не хотят продавать свою продукцию на обговоренных условиях или игнорируют запросы покупателей. В итоге, указывало издание, небольшие и средние торговые сети начали ощущать проблемы с поставками, столкнувшись с дефицитом товара.

В ответ в Минпромторге заявили, что не получали жалоб с подобным содержанием от региональных игроков. По данным ведомства, к соглашению о заморозке цен присоединились около семи тысяч предприятий, в том числе оптовики, которые закупают товары у производителей и поставляют их розничным магазинам и сетям.

На проблему роста цен на ряд базовых продуктов, в том числе сахара и подсолнечного масла, в декабре прошлого года обратил внимание президент страны Владимир Путин. После этого правительство начало готовить соглашение о сдерживании цен. В итоге предельные цены для розницы были установлены на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла, соглашение с производителями и торговыми сетями будет действовать до апреля.