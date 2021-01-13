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Назван самый подорожавший в России продукт

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт питания. Список возглавил сахар-песок, который за 12 месяцев прибавил 64,54 процента, пишет «Интерфакс».

Цена на подсолнечное масло за год взлетела на 25,91 процента, стоимость фруктов и овощей — на 17,4 процента, крупы подорожали на 20,12 процента, яйца — на 15,14 процента, макароны — на 12,08 процента. Кроме того, взлетели цены и на такие продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 7,32 процента), рыба и морепродукты (5,18 процента), сливочное масло (4,15 процента), молоко и другие молочные продукты (3,55 процента), мясо и птица (2,73 процента). В целом же продукты питания подорожали за прошлый год на 7,21 процента. Для сравнения, в 2019 году рост цен составил 2,75 процента.

В декабре рост цен на еду привел к недовольству президента России Владимира Путина. Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, рост цен на еду в России спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты.

Производители и ретейлеры 16 декабря подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное масло не должна выходить за пределы 95 рублей за литр. Розничные цены на сахар и масло должны составить 46 рублей и 110 рублей соответственно.

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