Названы причины роста цен на продукты в России

Российские власти назвали несколько причин, которые спровоцировали рост цен на продукты. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это произошло на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие. Слова министра приводит ТАСС.

«В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал он.

Решетников напомнил о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями, чтобы сдержать рост цен. Чиновник добавил, что регулирование цен может применяться «только очень точечно» и лишь в том случае, если остальные экономические меры не сработают.

Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала жесткое регулирование цен на еду в России, предупредив, что такая политика может привести к дефициту. Незадолго до этого Госдума приняла законопроект, который дает правительству полномочия регулировать цены на социально значимые продукты.

В начале месяца президент страны Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца. Ретейлеры уже начали снижать цены.