Госдума приняла поправку о регулировании цен на продукты

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, дающий правительству право регулировать цены на продукты, сообщает РИА Новости.

Согласно внесенной поправке, министры сами смогут определять, какой рост стоимости товаров должен послужить поводом для вмешательства. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков указывал, такое разрешение позволит правительству более оперативно реагировать на цены в магазинах.

В настоящее время закон о торговле разрешает властям принимать меры в том случае, если в одном или нескольких регионах за месяц стоимость социально значимых продуктов питания выросла на 30 процентов. Поправка устраняет это условие, но сохраняет максимальный срок фиксации цен — не более 90 дней.

Третье чтение запланировано на сегодня, 23 декабря. Составление списка продуктов и порядок установления предельной стоимости в законопроекте также отводится на усмотрение правительства.

На данный момент перечень включает в себя говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал принятие закона, который позволит правительству вмешиваться в ценообразование уже в ситуации, когда розничные цены на продукт за месяц выросли на 10 процентов. Он пообещал, что динамику будут отслеживать за период в два месяца, что позволит учитывать не только разовые всплески.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе указал, что введение госрегулирования цен на продукты сломает принципы экономики, и пообещал, что власти до этого не дойдут.

Между тем глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Позднее она уточнила, что не подразумевала возвращение к советской карточной системе, а говорила об адресной и целевой помощи. В Совете Федерации отметили, что такая мера выглядит рациональной только в случае дефицита продуктов.